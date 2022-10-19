Бабкина рассказала о своём визите в Донбасс

2022-10-19

18:52

Исполнительница народных песен Надежда Бабкина рассказала, как её встретили в Донбассе.

Надежда Бабкина высказалась о своём визите в Донбасс. Она утверждает, что местные жители тепло ее встретили.

Артистка была в Донбассе и до событий в Украине 2014 года и после. Надежда вспомнила 2013 год, когда присутствовало ощущение, что "что-то будет". Сейчас исполнительница вернулась сюда с концертами.

Звезда сцены надеется, что ей удалось отвлечь несчастных от бед, которые преследуют их ежедневно.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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