Бабкина рассказала о своём визите в Донбасс

Исполнительница народных песен Надежда Бабкина рассказала, как её встретили в Донбассе.

Надежда Бабкина высказалась о своём визите в Донбасс. Она утверждает, что местные жители тепло ее встретили.

Артистка была в Донбассе и до событий в Украине 2014 года и после. Надежда вспомнила 2013 год, когда присутствовало ощущение, что "что-то будет". Сейчас исполнительница вернулась сюда с концертами.

Звезда сцены надеется, что ей удалось отвлечь несчастных от бед, которые преследуют их ежедневно.