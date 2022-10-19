Гладков: в Белгороде отключился трансформатор на подстанции, оставив без света 2 улицы

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал об отключении трансформатора на местной подстанции.

Вечером 18 октября губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил, что на подстанции "Южная" произошло отключение одного из трансформаторов по причине перенапряжения сети.

По словам Гладкова, данный инцидент привел к тому, что в городе без света остались такие улицы как Бульвар Первого Салюта и Губкина, однако энергетики уже заняты устранением проблемы.

В СМИ также распространяется информация о том, что отключение трансформатора на подстанции "Южная" спровоцировало сильный пожар на объекте.