Представитель российского Министерства иностранных дел Константин Воронцов обратился к правительству США с призывом о ликвидации всех запасов американского химоружия.

Член первого комитета РФ при ООН Константин Воронцов публично заявил, что правительство Соединённых Штатов обязано ликвидировать весь американский арсенал химического оружия, как ранее это сделала Россия.

Воронцов напомнил, что ещё в 2017 году в соответствии с договором ОЗХО Россия на три года раньше необходимого срока уничтожила всё химическое оружие в своей стране.

Константин Воронцов выразил уверенность, что в распоряжении Вашингтона наличествуют достаточные количества денег и техники для уничтожения запасов химоружия.