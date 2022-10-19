Милиция ЛНР извлекла 58 тел из массового захоронения в Северодонецке

Сотрудники народной милиции ЛНР провели эксгумацию тел в Северодонецке на месте стихийного захоронения.

18 октября глава полевой группы народной милиции ЛНР Юлия Кожевникова сообщила, что в городе Северодонецк ведутся раскопки стихийных захоронений мирных граждан и военных, которые образовались после активной фазы боёв в регионе.

По данной Кожевниковой, в среду эксперты-криминалисты из народной милиции достали 58 тел погибших граждан из стихийно образовавшегося массового захоронения в Северодонецке.

При этом Юлия Кожевникова отметила, что все погибшие является жертвами немотивированной агрессии представителей вооружённых сил Украины.