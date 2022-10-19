Глава МИД Мадагаскара уволен за поддержку референдумов о новых регионах в РФ

Министр иностранных дел Мадагаскара Ричард Рандриамандранато уволен за то, что поддержал референдумы о вхождении новых территорий в состав России.

Американская газета Reuters уведомляет, что министр иностранных дел Мадагаскара Ричард Рандриамандранато был уволен президентом страны Эндри Рахоелином за то, что поддержал на голосовании в ООН законность референдумов по вхождению новых регионов в состав РФ.

По словам мадагаскарского президента Рахоелина, его страна всегда придерживалась нейтральных позиций, в то время как Рандриамандранато должен был воздержаться от голосования в Организации объединённых наций, но высказал личное мнение от лица Мадагаскара.