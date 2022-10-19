Огородники рассказали, как избавиться от парши во время листопада

Обработка от парши поможет сберечь урожай на садовом участке. Это грибковое инфекционное заболевание, которое поражает побеги, листья и плоды деревьев и кустарников.

Обрабатывать целесообразно, когда с дерева опало не менее 2/3 листвы. Почему?

Во-первых, крона проредилась, можно добраться до веток и почек.

Во-вторых, к этому времени почки уже спят, покрылись защитными чешуйками, и 3% раствор не сможет их обжечь.

В-третьих, листья в этот период уже нежизнеспособны, поэтому не будут реагировать на ожог.

Чем обработать от парши:

Бордосская жидкость. Самое простое и доступное средство. Эффективность этого препарата в том, что грибки очень чувствительны к меди. Используем 3% раствор. препарат. В 10л воды растворяем 300г медного купороса и 225 г гашеной извести.

Пушонку обязательно используйте, она способствует прилипанию и защищает от ожога медью.

Важно правильно развести: сначала разводят купорос в литровой банке, довести его до 5л. Известь разводят отдельно, получается молочко. Именно в известковое молочко нужно вливать медный купорос, а не наоборот. Тонкой струйкой, постоянно помешивая. В целом должно получиться 10л, доливать воду после смешивания нельзя. А вот процедить перед тем, как залить в опрыскиватель, - нужно.

Обработка нужна и приствольному кругу.

Здесь эффективнее раствор мочевины. Тоже крепкий: на 10л воды 700г мочевины. Споры грибка погибают от такого опрыскивания моментально. Погибают не только грибы, повреждаются даже хитиновые покровы насекомых, правда, молодых, которые только готовятся к спячке. Поэтому проливаем, не жалея.