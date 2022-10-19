Дачники рассказали об уходе за черной смородиной по Мичурину

Чтобы черная смородина была здорова, обильно плодоносила и хорошо зимовала, ее надо регулярно обрезать.

Выбор сорта:

Неважно, купили вы саженец или взяли у соседа. Сорт должен быть районирован. Приближен к условиям произрастания и плодоношения.

Не гонитесь за красивыми обещаниями, помните - ваше растение должно попасть в родной дом!

Естественный старт:

В первые 4 года даем растению сформироваться естественным образом, освоить посадочную яму, окружающее пространство.

Главное - ничего не режем, не формируем, не укорачиваем.

А что же делаем:

хорошо кормим и поим;

удаляем засохшие ветки;

собираем урожай, не оставляем на ветках ничего.

Смородина набирает силу, растет сама по себе, формирует иммунитет. Обратите внимание - мы ее не обрабатываем ничем.

Формирование куста:

На 5 году жизни куста смородины делаем первую настоящую обрезку. Очень ранней весной либо поздней осенью после листопада.

Почему в эти сроки?

Весной нужно успеть с обрезкой до сокодвижения, резать нужно по зеленому конусу. А вы знаете, что зеленый конус у смородины бывает иногда раньше, чем снег сойдет. Такая она торопыга.

Осенью нужно, напротив, позже обрезку сделать - чтобы не спровоцировать рост молодых побегов, а то растение обессилит. И чтобы не было много ран, это чревато заражением вирусами и стеклянницами. Поэтому режем по холоду.

Что режем: у всех веток срезаем половину длины. У всех! Куст получит мощный толчок роста на следующий год.

Прореживание:

прореживают молодые побеги, которые расположены слишком близко друг к другу или в одинаковом направлении, выбирают один, самый мощный;

остальные новые оставляют без изменения;

старые снова обрезают наполовину.

На этом году жизни в кусте должно быть 20 веток.

Ежегодное омоложение:

Итак, кусту 7 лет. По всем правилам его пора удалять, но ежегодная обрезка по прежней схеме (все старые наполовину, новые только прореживаем) выполняет омолаживающую роль, и растение не стареет. Куст продолжает плодоносить в полную силу. Ветки у него не ложатся на землю, не лысеют, ягоды покрывают всю ветку, а не только кончик.