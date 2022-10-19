Учёные рассказали о пересадке человеческого мозга крысе

Для изучения живых клеток ученые выращивают в специальных емкостей клеточные культуры.

Ученые внедрили органоид в соматосенсорную область коры мозга крысы. Эта часть мозга способна реагировать на импульсы от вибриссов, то есть осязательных длинных и жестких волос. Когда усы вибрируют, мозг их распознает.

Как сообщают исследователи в журнале Nature, после внедрения органоида из человеческих клеток в мозг крысы, он начал активно расти. За три месяца он увеличился в девять раз, в результате чего составлял примерно треть от коры одного из полушарий. Развивался он как одно целое с мозгом крыс. Однако крысиные нейроны не добавили объема органоиду.

Однако по словам исследователей, клетки отличались зрелостью. Их электрофизиологические свойства были больше схожи с настоящими клетками мозга. А еще они установили связи не только между своими же клетками, то есть клетками органоида, но и нейронами мозга крыс.

Когда вибриссы реагировали на дуновение воздуха, на эти импульсы отзывались человеческие нейроны. Но, что самое интересное, человеческие нейроны влияли на поведение грызунов. Органоид был модифицирован таким образом, чтобы его нейроны могли реагировать на световые вспышки.