Госдеп: решение Путина о военном положении в РФ является тактикой отчания
2022-10-19
20:53
В Госдепартаменте США назвали объявление военного положение в четырёх российских регионах отчаянной тактикой.
18 октября пресс-служба Госдепартамента Соединённых Штатов прокомментировала решение Владимира Путина объявить военное положение в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье, назвав такие действия "тактикой отчаяния".
Вместе с тем Джо Байден также выступил с рядом публичных заявлений, в ходе которых обвинил Путина в жестоком обращении с украинским народом.
Примечательно, что сам Владимир Путин утверждает, что военное положение в РФ необходимо для сохранения стабильности в новых регионах в условиях наступления ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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