Возле штаб-квартиры НАТО прошёл митинг против ядерных учений «Стойкий полдень»

Активисты устроили акцию протеста против ядерных учений Североатлантического альянса.

19 октября издание "РИА Новости" сообщила, что Бельгийская коалиция антиядерных сил провела митинг у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, выступив против учения Североатлантического альянса "Стойкий полдень" с отработкой использования ядерных вооружений.

В заявлении активистов утверждается, что НАТО поступает безответственно, отрабатывая удары оружием массового поражения во времена мировой эскалации на фоне украинского кризиса.

Также бельгийские оппозиционеры попросили администрацию Брюсселя письменно подтвердить отказ Бельгии на размещение в стране ядерного оружия.