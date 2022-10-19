Офис Зеленского предупредил об ограничениях поставок электроэнергии в Украине

Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщает, что завтра в стране будут действовать ограничения в поставках электричества.

Вечером 19 октября заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко публично заявил, что завтра для Украине будет крайне "тяжёлый день".

По словам Тимошенко, украинцам следует ограничить потребление электроэнергии 20 октября с семи утра по местному времени до 23 часов вечера, поскольку в поставках электричества будут наблюдаться перебои.

В среду Владимир Зеленский также сообщил, что российские войска в состоянии полностью вывести из строя всю украинскую энергетику, к чему следует быть готовым.