Издание Guardian утверждает, что правительство Украины тратит больше средств на перехват иранских дронов-камикадзе, чем такое оружие стоит в действительности.

19 октября украинское аналитическое агентство "Мольфар" сообщило, что Россия потратила не более 18 миллионов долларов на удары иранскими дронами-камикадзе по военным и энергетическим объектам в Украине.

При этом украинские власти потратили около 28 миллионов долларов на то, чтобы сбить часть беспилотников, закупленных Москвой у Ирана, ликвидировав 223 из них, в то время как многие иранские дроны попали в цель.

Примечательно, что накануне советник Зеленского Алексей Арестович заявил, что российские войска могут атаковать Украину дронами из Ирана ещё не менее двух месяцев.