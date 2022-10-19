Guardian: для перехвата иранских дронов Киев тратит больше их стоимости
2022-10-19
21:46
Издание Guardian утверждает, что правительство Украины тратит больше средств на перехват иранских дронов-камикадзе, чем такое оружие стоит в действительности.
19 октября украинское аналитическое агентство "Мольфар" сообщило, что Россия потратила не более 18 миллионов долларов на удары иранскими дронами-камикадзе по военным и энергетическим объектам в Украине.
При этом украинские власти потратили около 28 миллионов долларов на то, чтобы сбить часть беспилотников, закупленных Москвой у Ирана, ликвидировав 223 из них, в то время как многие иранские дроны попали в цель.
Примечательно, что накануне советник Зеленского Алексей Арестович заявил, что российские войска могут атаковать Украину дронами из Ирана ещё не менее двух месяцев.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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