Урсулу фон дер Ляйен обвинили во лжи за слова о Путине

2022-10-19

22:01

Пользователи Twitter раскритиковали главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен после слов о президенте РФ Владимире Путине.

19 октября публикация в аккаунте Twitter Европейской комиссии с заявлением Урсулы фон дер Ляйен о якобы газовом шантаже со стороны Владимира Путина по отношению к Европе вызвала шквал негодования пользователей.

Европейцы сошлись во мнении, что слова фон дер Ляйен являются возмутительными и выразили свою уверенность в том, что Россия открыта для поставок газа в страны Европы.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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