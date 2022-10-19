Урсулу фон дер Ляйен обвинили во лжи за слова о Путине
2022-10-19
22:01
Пользователи Twitter раскритиковали главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен после слов о президенте РФ Владимире Путине.
19 октября публикация в аккаунте Twitter Европейской комиссии с заявлением Урсулы фон дер Ляйен о якобы газовом шантаже со стороны Владимира Путина по отношению к Европе вызвала шквал негодования пользователей.
Европейцы сошлись во мнении, что слова фон дер Ляйен являются возмутительными и выразили свою уверенность в том, что Россия открыта для поставок газа в страны Европы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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