Советы, которые помогут сохранить зрение острым на долгие годы
2022-10-19
22:19
Не только морковка и гимнастика для глаз: эти простые советы помогут защитить глаза от болезней и сохранить хорошее зрение до старости.
Ешьте шпинат как минимум дважды в неделю:
В шпинате много лютеина – полезного вещества, которое способно предотвратить возрастную дегенерацию желтого пятна. Как показало исследование, проведенное специалистами Американского фонда дегенерации желтого пятна, всего полпорции шпината дважды в неделю существенно снижают риск этого заболевания глаз и помогают сохранить остроту зрения даже в преклонном возрасте.
Установите монитор чуть ниже уровня глаз:
Когда работаете за компьютером, следите за тем, чтобы монитор был расположен чуть ниже уровня глаз. Тогда во время работы ваши глаза будут частично прикрыты веками, что в свою очередь уменьшит испарение жидкости и поможет предотвратить развитие синдрома сухого глаза.
Занимайтесь физкультурой:
Спорт и правда улучшает наше здоровье, в том числе и здоровье глаз. Регулярные физические упражнения улучшают кровообращение и в результате все органы нашего тела лучше снабжаются кислородом. Постарайтесь заниматься спортом хотя бы 150 минут в неделю – это снизит риск развития глаукомы на 40%.
Ешьте жирную рыбу:
Лосось, сардины, тунец, палтус и другая рыба жирных сортов, богатая жирными кислотами омега-3, полезна не только для сосудов и сердца, но и помогает защитить зрение. Ешьте рыбу хотя бы дважды в неделю.
Откажитесь от трансжиров:
Готовые сладости, чипсы и особенно блюда, приготовленные во фритюре, опасны для нашего здоровья и для нашего зрения. Чем чаще мы их едим, тем сильнее скрытые воспалительные процесс и тем быстрее может наступить возрастная макулярная дегенерация, а вслед за ней и слепота.
Носите солнцезащитные очки:
Подберите солнцезащитные очки, которые блокируют максимум ультрафиолетовых лучей UVA и UVB. Ультрафиолетовое излучение повреждает белки хрусталика, что увеличивает риск возрастной катаракты. Важно носить очки не только летом и весной, но и зимой: солнечный свет, отражающийся от снега, может сильно повредить глаза.
Проверьтесь на аллергию:
Если у вас часто зудят глаза, это может быть признаком инфекции, а может говорить о развивающейся аллергии. Кроме того, если постоянно тереть больные глаза, это может увеличить риск развития конъюнктивита и других глазных инфекций. Поэтому если вы подозреваете у себя аллергию, обязательно обращайтесь к врачу и строго выполняйте все его рекомендации.
Бросьте курить:
Регулярное курение может повлиять не только на зрение, но и на способность к распознаванию цвета. Исследование, результаты которого были опубликованы в издании Psychiatry Research, показало, что со временем у курильщиков снижается способность в распознавании цветов красно-зеленого и сине-желтого спектра. Кроме того, выкуривание пачки и более сигарет в день в итоге снижает способность различать контрастность.
Опубликовано: Ангелина Крент
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