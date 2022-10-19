Зеленский: три объекта энергетической инфраструктуры Украины уничтожены
2022-10-19
23:15
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об уничтожении ВС РФ трёх объектов энергетической инфраструктуры страны.
19 октября действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении сообщил, что за минувшие сутки на территории страны российскими военными были уничтожены три объекта энергетики.
Ввиду значительных повреждений украинской энергетической инфраструктуры, глава киевского режима в очередной раз призвал граждан максимально сократить потребление электричества.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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