Зеленский: три объекта энергетической инфраструктуры Украины уничтожены

2022-10-19

23:15

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об уничтожении ВС РФ трёх объектов энергетической инфраструктуры страны.

19 октября действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении сообщил, что за минувшие сутки на территории страны российскими военными были уничтожены три объекта энергетики.

Ввиду значительных повреждений украинской энергетической инфраструктуры, глава киевского режима в очередной раз призвал граждан максимально сократить потребление электричества.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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