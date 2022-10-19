Le Figaro: во французском регионе Гранд-Эст могут закрыть железную дорогу из-за энергетического кризиса

Французское издание Le Figaro опубликовало заявление главы совета региона Гранд-Эст Жана Роттнера о том, что часть железнодорожных путей в этой части страны может быть закрыта.

Роттнер утверждает, что это произойдет, если государство не компенсирует увеличение стоимости электроэнергии.

По его словам, без компенсации железной дороге придется работать в убыток, поэтому ее придется частично закрыть.

Жан Роттнер отметил, что к 2024 году около 8% дополнительных дорожных пошлин будут оплачивать регионы, и это им не по карману.