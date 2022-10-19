Зеленский: «За сутки на Украине уничтожено три энергетических объекта»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что за последние сутки в стране были уничтожены три энергетических объекта.

По его словам, власти приложат все усилия, чтобы восстановить нормальные энергетические возможности страны, но на это потребуется время.

Украинский лидер призвал украинцев уменьшить потребление электроэнергии, чтобы сократить сроки отключения электричества.

Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в стране ограничивают поставки электроэнергии.

