Преемник McDonalds «Вкусно и точка» повышает цены
2022-10-20
00:20
С 20 октября в российских ресторанах «Вкусно и точка», открывшихся вместо McDonalds, повышаются цены.
Руководство сети пояснило, что некоторые позиции в меню дорожают из-за роста цен на продукты.
Подорожание затронет шесть видов гамбургеров. При этом сообщается, что рестораны пытаются сохранить максимально доступные цены.
По информации «Вкусно и точка», цены повысятся на 5-10%, но все равно останутся более низкими, чем у конкурентов.
Опубликовано: Светлана Репина
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