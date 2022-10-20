Преемник McDonalds «Вкусно и точка» повышает цены

С 20 октября в российских ресторанах «Вкусно и точка», открывшихся вместо McDonalds, повышаются цены.

Руководство сети пояснило, что некоторые позиции в меню дорожают из-за роста цен на продукты.

Подорожание затронет шесть видов гамбургеров. При этом сообщается, что рестораны пытаются сохранить максимально доступные цены.

По информации «Вкусно и точка», цены повысятся на 5-10%, но все равно останутся более низкими, чем у конкурентов.