Bloomberg: самый богатый человек в Индии купил самую дорогую виллу в Дубае за 163 млн долларов
2022-10-20
00:40
Издание Bloomberg сообщает, что индийский миллиардер Мукеш Амбани купил в Дубае самую дорогую виллу. Покупка обошлась в 164 млн долларов.
Ранее этой недвижимостью владела семья Мохаммеда Альшая, магната из Кувейта.
В начале этого года Амбани купил в Дубае дом за 80 млн долларов. Тогда эта покупка оказалась самой дорогостоящей в городе.
Двумя месяцами позднее в курортном городе ОАЭ был продан особняк за 82,4 млрд долларов. Имя покупателя не сообщается.
Опубликовано: Светлана Репина
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