Bloomberg: самый богатый человек в Индии купил самую дорогую виллу в Дубае за 163 млн долларов

2022-10-20

00:40

Издание Bloomberg сообщает, что индийский миллиардер Мукеш Амбани купил в Дубае самую дорогую виллу. Покупка обошлась в 164 млн долларов.

Ранее этой недвижимостью владела семья Мохаммеда Альшая, магната из Кувейта. 

В начале этого года Амбани купил в Дубае дом за 80 млн долларов. Тогда эта покупка оказалась самой дорогостоящей в городе.

Двумя месяцами позднее в курортном городе ОАЭ был продан особняк за 82,4 млрд долларов. Имя покупателя не сообщается.

Опубликовано: Светлана Репина







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