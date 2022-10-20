Bloomberg: самый богатый человек в Индии купил самую дорогую виллу в Дубае за 163 млн долларов

Издание Bloomberg сообщает, что индийский миллиардер Мукеш Амбани купил в Дубае самую дорогую виллу. Покупка обошлась в 164 млн долларов.

Ранее этой недвижимостью владела семья Мохаммеда Альшая, магната из Кувейта.

В начале этого года Амбани купил в Дубае дом за 80 млн долларов. Тогда эта покупка оказалась самой дорогостоящей в городе.

Двумя месяцами позднее в курортном городе ОАЭ был продан особняк за 82,4 млрд долларов. Имя покупателя не сообщается.