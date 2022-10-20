Иосиф Пригожин не собирается терять дачу в Швейцарии из-за санкций
2022-10-20
01:10
Иосиф Пригожин в интервью «Пятому каналу» рассказал, что не хочет продавать свой дом в Швейцарии. Он считает, что его не должны коснуться западные санкции.
По словам Пригожина, этот дом является частной собственностью. Он был куплен 18 или 19 лет назад с привлечением кредита, который уже погашен.
Продюсер отметил, что «это как бы дача», за которую выплачивались все налоги. Он также заявил, что его и Валерию нельзя заподозрить в незаконном заработке, в отличие от олигархов.
Иосиф Пригожин рассказал, что дом покупали на время обучения детей за границей, а впоследствии планировали его продать.
Опубликовано: Светлана Репина
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