Иосиф Пригожин не собирается терять дачу в Швейцарии из-за санкций

Иосиф Пригожин в интервью «Пятому каналу» рассказал, что не хочет продавать свой дом в Швейцарии. Он считает, что его не должны коснуться западные санкции.

По словам Пригожина, этот дом является частной собственностью. Он был куплен 18 или 19 лет назад с привлечением кредита, который уже погашен.

Продюсер отметил, что «это как бы дача», за которую выплачивались все налоги. Он также заявил, что его и Валерию нельзя заподозрить в незаконном заработке, в отличие от олигархов.

Иосиф Пригожин рассказал, что дом покупали на время обучения детей за границей, а впоследствии планировали его продать.