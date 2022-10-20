Посольство РФ в США: санкции Запада продолжают мешать российскому сельхозэкспорту

Российские дипломаты заявили, что санкции коллективного Запада продолжают мешать российскому сельхозэкспорту.

20 октября сотрудники посольства Российской Федерации в Соединённых Штатах заявили, что введённые коллективным Западом антироссийские санкционные ограничения по прежнему препятствуют экспорту сельскохозяйственной продукции из России.

Представители российской дипмиссии в США отметили, что «из-за паутины хаотичных ограничений» западных стран больше всего страдают государства Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии, которые в настоящее время находятся на грани гуманитарной катастрофы.