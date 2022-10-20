Посольство РФ в США: санкции Запада продолжают мешать российскому сельхозэкспорту
2022-10-20
01:12
Российские дипломаты заявили, что санкции коллективного Запада продолжают мешать российскому сельхозэкспорту.
20 октября сотрудники посольства Российской Федерации в Соединённых Штатах заявили, что введённые коллективным Западом антироссийские санкционные ограничения по прежнему препятствуют экспорту сельскохозяйственной продукции из России.
Представители российской дипмиссии в США отметили, что «из-за паутины хаотичных ограничений» западных стран больше всего страдают государства Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии, которые в настоящее время находятся на грани гуманитарной катастрофы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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