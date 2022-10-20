Администраторы украинского сайта "Миротворец" внесли в базу президента Казахстана
2022-10-20
01:20
Касыма-Жомарта Токаева внесли в базу украинского сайта "Миротворец" из-за озвученной им позиции по Крыму.
В базе скандального украинского сайта "Миротворец" появились персональные данные казахского президента Касыма-Жомарта Токаева.
Примечательно, что "правонарушение" лидер Казахстана совершил еще в 2019 году. В интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle Токаев заявил, что не может назвать присоединение Крыма к России "аннексией" , так как это "слишком тяжелое слово" для определения статуса полуострова.
Администраторы посчитали этот факт достаточным для включения Токаева в базу сайта с пометкой "публичное отрицание российской агрессии против Украины".
Опубликовано: Максим Алексеев
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