Администраторы украинского сайта "Миротворец" внесли в базу президента Казахстана

Касыма-Жомарта Токаева внесли в базу украинского сайта "Миротворец" из-за озвученной им позиции по Крыму.

В базе скандального украинского сайта "Миротворец" появились персональные данные казахского президента Касыма-Жомарта Токаева.

Примечательно, что "правонарушение" лидер Казахстана совершил еще в 2019 году. В интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle Токаев заявил, что не может назвать присоединение Крыма к России "аннексией" , так как это "слишком тяжелое слово" для определения статуса полуострова.

Администраторы посчитали этот факт достаточным для включения Токаева в базу сайта с пометкой "публичное отрицание российской агрессии против Украины".