Администрация Киева недовольна: бизнес и граждане тратят слишком много электроэнергии
2022-10-20
01:34
Госадминистрация столицы Украины объявила, что на данный момент экономия электроэнергии в городе составляет только 7% из необходимых 30%.
В администрации отметили, что при экономном расходовании электроэнергии принудительных отключений электросети не будет.
Власти просят представителей бизнеса отключить вывески и подсветку, не оставлять на ночь иллюминацию и свет в помещениях.
Гражданам предлагается ограничить использование электроплит, стиральных машин и обогревателей с 6 до 9 часов утра и с 17.00 до 23.00.
Опубликовано: Светлана Репина
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