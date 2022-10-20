Администрация Киева недовольна: бизнес и граждане тратят слишком много электроэнергии

Госадминистрация столицы Украины объявила, что на данный момент экономия электроэнергии в городе составляет только 7% из необходимых 30%.

В администрации отметили, что при экономном расходовании электроэнергии принудительных отключений электросети не будет.

Власти просят представителей бизнеса отключить вывески и подсветку, не оставлять на ночь иллюминацию и свет в помещениях.

Гражданам предлагается ограничить использование электроплит, стиральных машин и обогревателей с 6 до 9 часов утра и с 17.00 до 23.00.

