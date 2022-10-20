В иракском Мосуле обнаружили ассирийские барельефы из серого мрамора возрастом 2700 лет

Американские и иракские археологи обнаружили в Мосуле, Ирак, восемь мраморных барельефов возрастом 2700 лет, изображающих военные сцены времен могущественных ассирийских царей, сообщил в среду местный чиновник.

Открытие было сделано в Машке, исторических воротах в древний город Ниневию, расположенный в Мосуле. Монументальные ворота были снесены, когда этот район Ирака находился под контролем джихадистов «Исламского государства» (ИГ).

По данным Иракского совета по древностям и наследию, восемь барельефов из серого мрамора относятся к периоду правления ассирийского царя Сеннахирима (705–681 гг. до н.э.). Этот царь перестроил и расширил Ниневию, столицу Ассирийской империи, включая великолепный дворец.

«Мы считаем, что эти плиты были перенесены из дворца Сеннахирима и повторно использованы внуком царя для ремонта ворот Машки и увеличения караульного помещения», — поясняет директор археологической миссии Фадель Мохамед Ходр.

Первостроители намеренно стерли резные украшения на барельефах, добавляет эксперт. «Только та часть, которая находится под землей, сохранила свою резьбу», — добавил г-н Ходр. Такие останки «были впервые обнаружены на этом участке относительно целыми и сохранили свой первозданный вид», — добавил эксперт.

