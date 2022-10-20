Рогов: разрушенный мост в Энергодаре восстановлен

Власти Энергодара сообщили о восстановлении моста, поврежденного обстрелами ВСУ.

20 октября РИА Новости сообщили, что член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что мост для проезда в город Энергодар, поврежденный в результате украинских обстрелов, восстановлен, движение автотранспорта запущено.

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли из американской РСЗО HIMARS удар по администрации Энергодара, также был поврежден мост при въезде в город и подстанция "Луч".