Рогов: разрушенный мост в Энергодаре восстановлен
2022-10-20
08:55
Власти Энергодара сообщили о восстановлении моста, поврежденного обстрелами ВСУ.
20 октября РИА Новости сообщили, что член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что мост для проезда в город Энергодар, поврежденный в результате украинских обстрелов, восстановлен, движение автотранспорта запущено.
Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли из американской РСЗО HIMARS удар по администрации Энергодара, также был поврежден мост при въезде в город и подстанция "Луч".
Опубликовано: Елена Калиновская
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