Китай надеется на то, что саммит G20 решит проблемы продовольственной и энергетической безопасности в мире

Такую точку зрения выразил замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй на пресс-конференции по решениям XX съезда Коммунистической партии Китая, сообщает ТАСС в четверг, 20 октября.

Саммит G20 в Индонезии поможет сдвинуть в нужном направлении решение вопросов глобальной продовольственной и энергетической безопасности, выразил точку зрения правительства Китая Ма Чжаосюй.

«Мы ожидаем, что саммит усилит международное сотрудничество в борьбе с пандемией, будет содействовать восстановлению мировой экономики, а также сыграет позитивную и конструктивную роль в поддержании глобальной продовольственной и энергетической безопасности», — сказал он.

Что касается информации об участии во встрече глав государств «Большой двадцатки» председателя КНР Си Цзиньпина, то по словам дипломата, информация будет доведена дополнительно.

Напомним, что саммит G20 запланирован на Бали с 15 по 16 ноября.