Если обувь красит ноги: как можно простым способом избавиться от проблемы

2022-10-20

09:25

В осенне-зимний сезон часто можно нарваться на проблему, как окрашивание носков и ног в оттенок самих ботинок. Паниковать и бежать выбрасывать обувь не стоит, потому что от этой проблемы можно избавиться.

Окрашивание ботиками ног и носков говорит о том, что при изготовлении обуви просто использовались дешевые материалы и некачественные красящие вещества.

Возможно фирма просто не применяла закрепитель для ткани, поэтому произошел такой коллапс.

Чтобы избавиться от проблемы нужно сделать состав: чайная ложка уксуса, пол чайной ложки соли, 250 мл воды.

Когда все ингредиенты растворятся, с помощью распылителя нанести жидкость на внутреннюю часть обуви. Повторить процедуру несколько раз.

Опубликовано: Силивончик Алина







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