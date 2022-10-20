Если обувь красит ноги: как можно простым способом избавиться от проблемы

В осенне-зимний сезон часто можно нарваться на проблему, как окрашивание носков и ног в оттенок самих ботинок. Паниковать и бежать выбрасывать обувь не стоит, потому что от этой проблемы можно избавиться.

Окрашивание ботиками ног и носков говорит о том, что при изготовлении обуви просто использовались дешевые материалы и некачественные красящие вещества.

Возможно фирма просто не применяла закрепитель для ткани, поэтому произошел такой коллапс.

Чтобы избавиться от проблемы нужно сделать состав: чайная ложка уксуса, пол чайной ложки соли, 250 мл воды.

Когда все ингредиенты растворятся, с помощью распылителя нанести жидкость на внутреннюю часть обуви. Повторить процедуру несколько раз.