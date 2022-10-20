Берлускони считает, что свою роль в решении конфликта на Украине обязаны сыграть США и КНР
2022-10-20
10:18
Лидер партии «Вперед, Италия» и экс-премьер республики Сильвио Берлускони считает, что урегулировать конфликт на Украине способно ответственное вмешательство США и КНР, сообщает 20 октября газета Corriere della Sera.
В интервью изданию бывший глава правительства Италии открыто говорит о том, что решение конфликта напрямую зависит от США и КНР.
«Считаю, что окончательное решение может быть достигнуто только при сильном и совместном вмешательстве Соединенных Штатов и Китая», — отметил политик в вышедшем сегодня, 20 октября, интервью газете Corriere della Sera.
Позиция Берлускони по конфликту на Украине остается неизменной. Он осуждает Россию за вторжение, несмотря на прежние дружеские отношения с Кремлем.
Опубликовано: Тарас Медведев
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