Берлускони считает, что свою роль в решении конфликта на Украине обязаны сыграть США и КНР

Лидер партии «Вперед, Италия» и экс-премьер республики Сильвио Берлускони считает, что урегулировать конфликт на Украине способно ответственное вмешательство США и КНР, сообщает 20 октября газета Corriere della Sera.

В интервью изданию бывший глава правительства Италии открыто говорит о том, что решение конфликта напрямую зависит от США и КНР.

«Считаю, что окончательное решение может быть достигнуто только при сильном и совместном вмешательстве Соединенных Штатов и Китая», — отметил политик в вышедшем сегодня, 20 октября, интервью газете Corriere della Sera.

Позиция Берлускони по конфликту на Украине остается неизменной. Он осуждает Россию за вторжение, несмотря на прежние дружеские отношения с Кремлем.