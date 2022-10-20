Прилепин назвал парадом петухов новогоднее шоу «Голубой огонек»

По его словам, в отмене ряда передач, таких как «Голубой огонек», нет ничего плохого. Писатель убежден: печалиться нужно по другому поводу — что эти телешоу так долго существовали.

"Я печалюсь, что страна 30 лет эти «огоньки» смотрела.

И всем сердцем желаю, чтоб отныне наши праздники, в том числе новогодние, были не парадом разноцветных петухов, которые чуть что разлетаются из России прочь — а явлением русской национальной культуры",

— так цитирует Прилепина популярное в России издание «АиФ».