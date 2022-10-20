Власти Австралии не пустили инспекторов ООН по изучению пыток в тюрьму для проверки
2022-10-20
10:47
Инспекторам ООН было отказано в доступе в австралийский центр содержания под стражей в рамках миссии против пыток, заявили власти в четверг (20 октября), сославшись на отсутствие предварительного разрешения.
Инспекторам ООН, которые посещают учреждения в рамках добровольного соглашения о предотвращении жестокого обращения с заключенными, не дали доступ в камеры предварительного заключения в городе недалеко от столицы Канберры. Правительственный наблюдатель за соблюдением прав человека осудил отсутствие прозрачности со стороны местных властей.
Австралия ратифицировала Факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток (ФПКПП) в 2017 году, что обязывало страну провести реформы в области защиты заключенных и проведения проверок объектов.
Австралийские тюрьмы, центры содержания под стражей несовершеннолетних и иммиграционные комплексы регулярно обвиняются в нарушениях прав человека, особенно в отношении общин аборигенов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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