Власти Австралии не пустили инспекторов ООН по изучению пыток в тюрьму для проверки

Инспекторам ООН было отказано в доступе в австралийский центр содержания под стражей в рамках миссии против пыток, заявили власти в четверг (20 октября), сославшись на отсутствие предварительного разрешения.

Инспекторам ООН, которые посещают учреждения в рамках добровольного соглашения о предотвращении жестокого обращения с заключенными, не дали доступ в камеры предварительного заключения в городе недалеко от столицы Канберры. Правительственный наблюдатель за соблюдением прав человека осудил отсутствие прозрачности со стороны местных властей.

Австралия ратифицировала Факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток (ФПКПП) в 2017 году, что обязывало страну провести реформы в области защиты заключенных и проведения проверок объектов.

Австралийские тюрьмы, центры содержания под стражей несовершеннолетних и иммиграционные комплексы регулярно обвиняются в нарушениях прав человека, особенно в отношении общин аборигенов.