В столице Чада идут ожесточенные столкновения между полицией и демонстрантами

2022-10-20

11:00

Ожесточенные столкновения полиции и демонстрантов начались в четверг в столице Чада Нджамене, где по призыву политической оппозиции собрались сотни людей, сообщает AFP.

По словам очевидцев, на месте столкновений видны клубы черного дыма и слышны взрывы гранат со слезоточивым газом.

В нескольких частях города были возведены баррикады, а на основных дорогах горят шины, препятствующие движению транспорта.

Опубликовано: Тарас Медведев








{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: