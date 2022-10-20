В столице Чада идут ожесточенные столкновения между полицией и демонстрантами
2022-10-20
11:00
Ожесточенные столкновения полиции и демонстрантов начались в четверг в столице Чада Нджамене, где по призыву политической оппозиции собрались сотни людей, сообщает AFP.
По словам очевидцев, на месте столкновений видны клубы черного дыма и слышны взрывы гранат со слезоточивым газом.
В нескольких частях города были возведены баррикады, а на основных дорогах горят шины, препятствующие движению транспорта.
Опубликовано: Тарас Медведев
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