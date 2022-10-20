Amnesty International осуждает жестокость в новых египетских тюрьмах
2022-10-20
11:40
Одна из последних тюрем, открытых в Египте после принятия национальной стратегии по правам человека, увековечивает «жестокие и бесчеловечные условия содержания под стражей», заявляет Amnesty International в четверг, 20 октября.
В тюрьме Бадр в 70 км к востоку от Каира, куда заключенные были переведены с середины 2022 года, уже зарегистрирована как минимум одна смерть, уверяет НПО, заявляя, что Эль-Сайед аль-Сайфи, 61-летний заключенный, умер в этой тюрьме 1 октября.
«Заключенные страдают от тех же нарушений прав человека, что и в старых тюрьмах», — заявила глава Amnesty International Аньес Калламар.
По свидетельствам родственников и адвокатов задержанных, последние не имеют еды, одежды, книг, лекарств и часто лишены свиданий с родственниками.
Опубликовано: Тарас Медведев
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