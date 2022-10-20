Столтенберг: почти все страны НАТО одобрили вступление Швеции и Финляндии в альянс

Йенс Столтенберг заявил, что практически все страны-члены НАТО согласовали вступление Швеции и Финляндии в альянс.

В четверг днем РИА Новости сообщили, что генсек Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном заявил, что Швеция и Финляндия, как приглашенные страны сейчас интегрируются в политические и военные структуры НАТО, так как многие государства-члены Североатлантического альянса предоставили гарантии безопасности Стокгольму и Хельсинки.

Столтенберг подчеркнул, что уже 28 стран НАТО из тридцати ратифицировали протоколы о присоединении Швеция и Финляндии к альянсу, поэтому союзники по НАТО окажут поддержку Швеции и Финляндии, если эти страны окажутся под давлением.