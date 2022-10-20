Продюсер Иосиф Пригожин назвал цену своего дома в Швейцарии
2022-10-20
11:54
По его словам, 20 лет назад купить жилье в Подмосковье было практически нереально, потому они с женой приобрели заграничную недвижимость.
Иосиф Пригожин рассказал, что стоимость его дома в Швейцарии сопоставима с ценой трёхкомнатной квартиры в Москва-Сити.
По словам продюсера, для России такие апартаменты - роскошь, однако за границей двухэтажный коттедж в Альпах считается бюджетным вариантом, сообщает Кadara.ru.
Иосиф Пригожин рассказал, что около 20 лет назад купить жилье в Подмосковье было практически нереально, потому они с женой приобрели заграничную недвижимость.
Продюсер подчеркнул, что она была необходима из-за учёбы детей, а регулярно ездить к ним в гости было сложно. Он также добавил, что содержание особняка в Швейцарии обходится дешевле, чем содержание подмосковного жилья.
Продюсер признался, что в заграничном коттедже есть масса удобств, но ему достаточно кухни и гостиной на первом этаже. И за два десятка лет на второй этаж он поднимался всего несколько раз.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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