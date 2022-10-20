Рудченко назвал Слепакова, обосновавшегося в Израиле, хитрецом
2022-10-20
12:23
Музыкальный продюсер Павел Рудченко считает комика Семёна Слепакова хитрецом, который в марте 2022 покинул РФ, но никак высказываний о спецоперации не делал. Зато опубликовал неоднозначное стихотворение.
Семён Слепаков уехал в Израиль в марте 2022 года. Долгое время артист не давал никаких комментариев по поводу обострения ситуации в Украине, а не так давно разместил в сети стихотворение, рассказывающее о плохой жизни в РФ.
Рудченко убеждён, если Слепакова призовут к ответу за свои слова, он выкрутиться на раз-два. Юморист может изменить своё мнение, вернувшись на родину, если почувствует, что за рубежом его творчество не востребовано.
Такую "продуманность" знаменитости продюсер назвал хитрым ходом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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