Немецкий Фонд Локи Шмидт назвал цветком 2023 года черноголовку обыкновенную

Черноголовка обыкновенна стала победителем в выборе Фонда Локи Шмидт в номинации «Цветок 2023 года», сообщает dpa.

Черноголовка обыкновенна (Prunella vulgaris) относится к растениям семейства губоцветных (Lamiaceae). Он распространяется в ближайшее окружение ползучими побегами и остается довольно небольшим растением размером от 5 до 25 сантиметров. С июня по октябрь многочисленные мелкие сине-фиолетовые цветки дают нектар и пыльцу. В частности, шмели и дикие пчелы, а также многочисленные виды бабочек находят здесь пищу, рассказали в Фонде.

В последние десятилетия ареол обитания этого растения в нескольких регионах Германии сократился. Из-за слишком частого скашивания в сельском хозяйстве, в садах, парках и вдоль дорог у черноголовки остается слишком мало времени для роста и образования цветов и семян. Борьба с сорняками с помощью гербицидов и механических методов также приводит к снижению популяции.

Биолог Локи Шмидт (1919–2010), жена бывшего канцлера Гельмута Шмидта (1918–2015), начала кампанию в 1980 году. Цветком 2022 года был выбран четырехлистник.