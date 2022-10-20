Моргершетерн обозлился на Собчак за то, что она лишила его шанса вернуться в РФ

Рэп-исполнитель Алишер Моргерштерн утверждает в том, что он не может вернуться в Россию, виновата Ксения Собчак.

Рэпер Алишер Моргенштерн сделал заявление 19 октября, что его интервью 1 год назад, которое он дал журналистке Ксении Собчак, стало причиной того, что он не может вернуться на родину.

Проблемы с полицией у музыканта начались после его высказывания про 9 мая, которое он сделал, общаясь со звёздной блондинкой.

Певец заявил, что "вообще не понимает вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад". По его мнению, гордится россиянам, видимо,больше нечем.

Моргерштерн утверждает, что его фраза о Дне победы вырвана из контекста.