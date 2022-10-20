Берлускони внес сумбур в формирование правительства Италии, заявив, что «восстановил связи с Путиным»

Президент Италии Серджио Маттарелла начал консультации в четверг, 20 октября с целью формирования нового правительства, которое должна возглавить Джорджия Мелони, лидер ультраправой партии, победившей на выборах.

Консультации Серджио Маттареллы со спикером Сената Иньяцио Ла Русса, проходят в «лихорадочной обстановке, вызванной заявлениями бывшего главы правительства Сильвио Берлускони, который утверждал, что «восстановил связи с Владимиром Путиным» и обвинил Киев в создании условий для конфликта на Украине», пишут итальянские СМИ. Forza Italia является частью коалиции во главе с Джорджией Мелони.

«Я немного восстановил связь с президентом Путиным, в том смысле, что на мой день рождения Путин прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо. В ответ я отправил ламбруско и очень милое письмо. Он сказал мне, что я первый из пяти его настоящих друзей», — сказал Сильвио Берлускони, отметивший 29 сентября свое 86-летие.