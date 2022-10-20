Александр Лукашенко назвал условие для спокойной жизни в Беларуси
2022-10-20
13:35
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил гражданам делать то, что он говорит, если у них есть желание обеспечить себе стабильную жизнь.
Об этом и многом другом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам формирования Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства.
Я не хочу, чтобы вы запугивались. Я хочу просто, чтобы народу донесли все то, что происходит, почти на 100% открыто. А народ потом пусть принимает решение
Если за два года не убедились, что с нами хотели и хотят сделать, то пусть слушают и принимают решение. Хотите через беду пройти - пожалуйста. Знамя в руки и идите.
Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить, так хоть деток своих искупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером чего-то перекусить, поесть, одеться во что-то, если вы этого хотите, тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю.
Сказал белорусский лидер, и президент отметил важность информирования население о сути происходящих процессов и имеющихся угрозах, чтобы люди могли сами осознанно делать выводы и принимать решения.
Опубликовано: Денис Карвацкий
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Столтенберг: Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО до конца года
Иван Тертель: Украина ежедневно пытается нарушать границу Беларуси
Сын губернатора Краснодара задержан в Италии и будет передан США для суда
Садальский заявил, что Михалкова не любят из-за его высокомерия по отношению к зрителям
Ганц: Израиль отказал Украине в поставках систем ПВО и продаже оружия