Александр Лукашенко назвал условие для спокойной жизни в Беларуси

2022-10-20

13:35

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил гражданам делать то, что он говорит, если у них есть желание обеспечить себе стабильную жизнь.

Об этом и многом другом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам формирования Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства.

Я не хочу, чтобы вы запугивались. Я хочу просто, чтобы народу донесли все то, что происходит, почти на 100% открыто. А народ потом пусть принимает решение

Если за два года не убедились, что с нами хотели и хотят сделать, то пусть слушают и принимают решение. Хотите через беду пройти - пожалуйста. Знамя в руки и идите.

Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить, так хоть деток своих искупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером чего-то перекусить, поесть, одеться во что-то, если вы этого хотите, тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю.

Сказал белорусский лидер, и президент отметил важность информирования население о сути происходящих процессов и имеющихся угрозах, чтобы люди могли сами осознанно делать выводы и принимать решения.

Опубликовано: Денис Карвацкий








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