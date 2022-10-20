Четыре трагедии, которые тщательно скрывались в Советском союзе

Советский Союз был не только социалистическим государством, стремящимся к коммунизму, но и очень зарытой страной по части различных инцидентов и трагедий, которые приохотили на его территории.

26 апреля 1986 года произошла самая крупная катастрофа в мирной истории человечества — взрыв на Чернобыльской АЭС. Трагедия унесла тысячи жизней по всеми миру и навсегда изменила отношение к технике безопасности на объектах повышенной опасности. Об инциденте СССР не мог умолчать, хотя очень стремился к этому в первые несколько дней после аварии. Однако были трагедии, о которых мир узнал только после развала Советского союза.

Так, в 1960 году на аэродроме Байконур началась подготовка к запуску Р-16 — межконтинентальной ракеты. Перед официальным запуском двигатель самопроизвольно отключился и спровоцировал выброс реактивного топлива — горючее загорелось. На момент инцидента на площадке находилось около 100 сотрудников, которые погибли при взрыве и дальнейшем пожаре. Трагедия была тут же засекречены и даже родственники погибших долгие годы не знали, что случилось с близкими.

В 1989 году произошел взрыв на трубопроводе в Сибирь. Инцидент произошел по причине аварии — крупной дыры, из которой газ выходил наружу. От реакции на проезжающие мимо поезда горючее загорелось и создало сильнейший взрыв, от которого погибло почти 1400 пассажиров. Причина возгорания так и не была установлена. Подробности аварии узнали только в начале 1990-х годов.

В 1957 году трагедия в произошла в советском Кыштыме. Взрыв на химическом комбинате в закрытом городе унес много жизней. К слову, это был первый инцидент, имевший ядерный характер. Взрыв произошел по причине отключения системы охлаждения в отсеке для хранения ядерных отходов. Ядерный гриб поднялся на высоту до 1500 метров и уничтожил бетонные перекрытия. В ликвидации последствий было задействовано 270 тысяч советских граждан. При этом инцидент не разглашали до самого развала Советского союза.

20 октября 1982 года произошла массовая давка на футбольном матче в Лужниках. На улице стоял крупный мороз и болельщики не хотели выходить из дома, поэтому на стадионе «Лужники» решили не открывать все трибуны и запускали зрителей только на две из имеющихся. За несколько минут до окончания матча зрители стали выстраиваться и идти к выходу, сотрудники милиции начали упорядочивать людей, но они начали спотыкаться и падать друг на друга и на металлические перила. Всего погибло от давки 66 болельщиков, их них несколько детей. Родители не могли получить информацию о случившимся, а власти пытались скрыть трагедию. Только в 1989 году с трагедии сняли гриф секретности.