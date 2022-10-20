Бренд Kiabi начал эксперимент по прокату одежды для всей семьи

У клиентов есть возможность оформлять различные подписки и хранить одолженную одежду столько, сколько они пожелают.

Kiabi, крупный производитель одежды во Франции, приступает к реализации новой стратегии, цель которой «поддержка клиентов в более ответственном потреблении», заявляет бренд.

Уже опробованный в 2021 году на прокате одежды для беременных механизм теперь доступен для всей семьи. Он работает как классическая подписка с четырьмя доступными предложениями: пять вещей за 19 евро в месяц, десять за 29 евро, пятнадцать за 39 евро и двадцать - за 49 евро.

Нет необходимости каждый месяц возвращать одолженную одежду, нет «минимальной или максимальной продолжительности аренды вещи», уточняет группа. Но на данный момент нет возможности купить любимую одежду в аренду. Обратите внимание, что для завершения подписки все, что вам нужно сделать, это вернуть всю одежду, взятую напрокат в магазине.

Около 98% SKU включены в услугу аренды, за исключением лицензионных продуктов. Прокат всей одежды тестировался с середины августа в магазине в Нуайель-Годо (Па-де-Кале), с конца сентября в Понте под Авиньоном и в Бегле (Жиронда) с начала октября. В каждой контактной точке доступно сто подписок. По мнению Аделаиды Валле, директора новых проектов Kiabi, это «упростит жизнь семей». «Аренда — это новый способ контролировать свой бюджет, меняя наряды, когда захотите», - рассказывает Валле.

«Было выявлено три сценария: если предмет все еще имеет маркировку (не был ношен), он немедленно выставляется на продажу. Если одежду носили и стирали, она откладывается и может быть перепродана, как секонд-хенд. Если одежда была повреждена, она будет отправлена на переработку или, если дефект незначительный, она будет храниться в магазине для прохождения теста. И в зависимости от отзывов мы создадим соответствующую схему», — отмечает Аделаида Валле.

Йоханн Петио также добавляет, что группе нужно подождать, чтобы увидеть, «приносит ли этот механизм прибыль и привлекает ли оно клиентов». Первые выводы будут сделаны через год, когда закончатся испытания в Kiabi.

