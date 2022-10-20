Аксенов: защита Херсонской области позволит обеспечить безопасность Крыма

Сергей Аксенов заявил, что защита Херсонской области позволит обеспечить безопасность Крыма.

20 октября днем РИА Новости сообщили, что в своем Telegram-канале глава республики Крым Сергей Аксенов написал о том, что защита Херсонской области позволит обеспечить безопасность Республики Крым и для этого будут и дальше предприниматься все необходимые меры.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав Российской Федерации.