Аксенов: защита Херсонской области позволит обеспечить безопасность Крыма
2022-10-20
13:49
Сергей Аксенов заявил, что защита Херсонской области позволит обеспечить безопасность Крыма.
20 октября днем РИА Новости сообщили, что в своем Telegram-канале глава республики Крым Сергей Аксенов написал о том, что защита Херсонской области позволит обеспечить безопасность Республики Крым и для этого будут и дальше предприниматься все необходимые меры.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав Российской Федерации.
Опубликовано: Елена Калиновская
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