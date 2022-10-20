Лорак заметно похорошела после нападок хейтеров
2022-10-20
13:55
Певица Ани Лорак, пропав из поля зрения с началом спецоперациии, появилась на выступлениии в Ереване заметно набравшая вес. Хейтеры накинулись на знаменитость. Сейчас исполнительница заметно похорошела.
Ани Лорак решилась на перемены во внешности. В соцсетях знаменитость анонсировала выход своего нового клипа, продемонстрировав процесс съемок на видео.
Артистка здесь само очарование: длинные завитые локоны до пола и шикарное черное платье с вырезом на юбке.
Подписчики исполнительницы оценили перемены в её внешнем виде, оставив массу комплиментов под роликом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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