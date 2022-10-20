Amazon стал жертвой жалоб на 1 миллионов долларов в Соединенном Королевстве

Американский интернет-гигант Amazon стал предметом судебного иска на 900 миллионов фунтов стерлингов, поданного от имени миллионов пользователей в Великобритании, которые обвиняют его в незаконном продвижении продуктов на своей платформе.

Согласно заявлению, опубликованному в четверг, иск должен быть подан к концу октября в Лондонский апелляционный суд по вопросам конкуренции, и в нем будет доказываться, что технологический гигант злоупотребляет своим доминирующим положением и наносит ущерб потребителям.

Активистка по защите прав потребителей Джули Хантер, утверждает, что Amazon обманом заставляет пользователей нажимать на раздел «+Buy Box+» с помощью секретного и предпочтительного алгоритма.

«Более 80% покупок на Amazon совершаются с помощью предложений, содержащихся в +Buy Box+ », но многие независимые продавцы исключены, даже если они предлагают тот же продукт за меньшую цену», — говорит Джули Хантер.

Amazon ответила AFP, что жалоба «необоснованна» и что гигант электронной коммерции «все еще стремится поддержать 85 000 компаний, которые продают свою продукцию в (его) магазине в Соединенном Королевстве».

«Более половины продаж физических продуктов на нашем сайте в Великобритании приходится на независимых партнеров-продавцов», — добавляет Amazon.