Aftonbaldet: Белый дом хочет помешать встрече Байдена и Путина на саммите G20

Правительство США делает все возможное, чтобы избежать встречи Путина и Байдена на саммите G20 в Индонезии (на острове Бали), который пройдет в в середине ноября 2022 года.

На саммите G20 будут присутствовать не только Байден и Путин, но и другие лидеры двадцати крупнейших государств. При этом атмосфера будет крайне напряженной, так как многие страны высказались за то, чтобы не приглашать российского лидера на мероприятие. Однако сделать это по протоколу невозможно — нет юридического основания отстранить Россию от участия.

Белый дом хочет любой ценой избежать встречи Байдена и Путина и сейчас ведет интенсивную работу над расписанием американского лидера — чтобы тот не дай Бог не пошел на встречу, где будет присутствовать российский президент. Тем не менее, по крайней мере, 15-16 ноября президенты будут находится в одном помещении.

Байден уже официально заявил, что не намерен встречаться с Путиным, которого он всячески обзывал и обвинял Россию в военных преступлениях после начала конфликта в Украине. При этом пока неясно, полетит ли Путин на саммит G20. С одной стороны, его пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил присутствие лидера, с другой — он лично не высказывался по этому поводу.

Этим летом по инициативе Государственного секретаря США Энтони Блинкена, главы МИД нескольких стран отказались делать традиционное общее фото с министром иностранных дел России Сергей Лавровым. Лавров в знак протеста покинул заседания, однако позже заявил, что Россия готова участвовать в переговорах на Бали, в том числе и с США.