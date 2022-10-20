Криминальный триллер «Дамер – Монстр» стар третьим по числу просмотров за 28 дней на Netflix

Криминальный триллер «Дамер — Монстр: История Джеффри Дамера» теперь входит в тройку самых просматриваемых сериалов Netflix после «Игры кальмаров» и «Очень странных дел», сообщает стриминговая компания.

За четвертую неделю (10-16 октября) сериал был просмотрен дополнительно 122,8 миллиона часов, а с момента его выпуска 21 сентября в общей сложности было просмотрено 824,2 миллиона часов, сообщил Netflix в Лос-Гатос, Калифорния.

Южнокорейский триллер «Игра в кальмаров», бесспорно, по-прежнему остается самым успешным сериалом Netflix в мире за первые 28 дней (стриминговый сервис не публикует других цифр).

В сентябре/октябре 2021 года его транслировали 1,65 миллиарда часов. Четвертый сезон американского детективного сериала «Очень странные дела» за первые четыре недели посмотрели 1,35 миллиарда часов.