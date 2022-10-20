Криминальный триллер «Дамер – Монстр» стар третьим по числу просмотров за 28 дней на Netflix
2022-10-20
14:11
Криминальный триллер «Дамер — Монстр: История Джеффри Дамера» теперь входит в тройку самых просматриваемых сериалов Netflix после «Игры кальмаров» и «Очень странных дел», сообщает стриминговая компания.
За четвертую неделю (10-16 октября) сериал был просмотрен дополнительно 122,8 миллиона часов, а с момента его выпуска 21 сентября в общей сложности было просмотрено 824,2 миллиона часов, сообщил Netflix в Лос-Гатос, Калифорния.
Южнокорейский триллер «Игра в кальмаров», бесспорно, по-прежнему остается самым успешным сериалом Netflix в мире за первые 28 дней (стриминговый сервис не публикует других цифр).
В сентябре/октябре 2021 года его транслировали 1,65 миллиарда часов. Четвертый сезон американского детективного сериала «Очень странные дела» за первые четыре недели посмотрели 1,35 миллиарда часов.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Столтенберг: Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО до конца года
Иван Тертель: Украина ежедневно пытается нарушать границу Беларуси
Сын губернатора Краснодара задержан в Италии и будет передан США для суда
Садальский заявил, что Михалкова не любят из-за его высокомерия по отношению к зрителям
Ганц: Израиль отказал Украине в поставках систем ПВО и продаже оружия