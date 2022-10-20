Песков заявил о невозможности загнать Россию в вакуум торгово-экономического сотрудничества

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не войдет в вакуум в сфере торгово-экономического сотрудничества с другими мировыми державами.

Песков подчеркнул, что целый ряд иностранных государств заинтересованы заниматься торговыми отношениями с Россией. Более того, они уже начинают пользоваться освобождающимся пространством для экономического сотрудничества и расширении торговых отношений.

По словам Пескова, даже если Запад постарается загнать Россию в вакуум торгово-экономических отношений, это сделать не получится. В том числе и европейские страны наращивают товарооборот, а это указывает на то, что ЕС и Запад в целом не так един в решениях, как может показаться на первый взгляд.

Песков напомнил, что Россия испытывает давление огромного количества западных и европейских санкций, но все равно экономика страны остается на плаву, а курс доллара к российскому рублю стабильным. Поэтому говорить «о каких-то вакуумах» не приходится.

Представитель Кремля также также отметил, что «мир намного больше, чем коллективный запад». Ранее российский премьер Михаил Мишустин рассказал, что сокращение торговли с недружественными странами идет параллельно с ростом товарооборота с другими партнерами.