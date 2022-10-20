Владимир Путин наградил мать Кадырова орденом Почета

«За активную общественную деятельность наградить Кадырову Аймани Несиевну — президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова», — говорится в документе.

Президент России Владимир Путин 20 октября наградил мать главы Чечни Рамзана Кадырова орденом Почета.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале.

Напомним, что 69-летняя Аймани Кадырова является президентом Общественного фонда имени Ахмата Кадырова.

За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность она ранее уже награждалась орденом Дружбы, орденом Кадырова, орденами ДНР и ЛНР и другими наградами.