Владимир Путин наградил мать Кадырова орденом Почета
2022-10-20
14:28
«За активную общественную деятельность наградить Кадырову Аймани Несиевну — президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова», — говорится в документе.
Президент России Владимир Путин 20 октября наградил мать главы Чечни Рамзана Кадырова орденом Почета.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале.
Напомним, что 69-летняя Аймани Кадырова является президентом Общественного фонда имени Ахмата Кадырова.
За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность она ранее уже награждалась орденом Дружбы, орденом Кадырова, орденами ДНР и ЛНР и другими наградами.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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