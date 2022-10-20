Роскосмос планирует поставить выпуск спутников на конвейер, по спутнику в день
2022-10-20
14:49
Глава Росксосмоса Борисов заявил в четверг, 20 октября, о необходимости наладить серийное производство российских спутников.
«Космическая отрасль России должна перейти к конвейерному производству и выпускать по одному спутнику в день», - глава Роскосмоса Борисов.
Ранее миллиардер Илон Маск сделал заявление из которого следует, что группировка спутников SpaseX превышает по численности спутники всех стран Земли.
Опубликовано: Тарас Медведев
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