Кормухина заявила, что группы Машина времени и Би-2 слушают в Казахстане россияне, покинувшие страну
2022-10-20
14:56
Певица Ольга Кормухина заявила группы "Машина времени" и "Би-2" нашли своих зрителей в Казахстане среди соотечественников, которые также покинули РФ.
Отечественная рок-певица Ольга Кормухина шутя высказалась о зрителях на концертах популярных в РФ музыкальных коллективов "Машина времени" и "Би-2" в Казахстане. Она утверждает, что "уехавшие нашли друг друга", о чём сообщает издание "Известия".
Ранее появились сведения о том, что певец Андрей Макаревич выступит с концертом в Алма-Ате уже в ноябре этого года. В это же время в Казахстане публику порадует "Би-2".
Также исполнители композиции "Полковнику никто не пишет" выступят в Ереване и Бишкеке этой осенью.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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