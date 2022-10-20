Кормухина заявила, что группы Машина времени и Би-2 слушают в Казахстане россияне, покинувшие страну

Певица Ольга Кормухина заявила группы "Машина времени" и "Би-2" нашли своих зрителей в Казахстане среди соотечественников, которые также покинули РФ.

Отечественная рок-певица Ольга Кормухина шутя высказалась о зрителях на концертах популярных в РФ музыкальных коллективов "Машина времени" и "Би-2" в Казахстане. Она утверждает, что "уехавшие нашли друг друга", о чём сообщает издание "Известия".

Ранее появились сведения о том, что певец Андрей Макаревич выступит с концертом в Алма-Ате уже в ноябре этого года. В это же время в Казахстане публику порадует "Би-2".

Также исполнители композиции "Полковнику никто не пишет" выступят в Ереване и Бишкеке этой осенью.